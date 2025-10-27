Американская касса: «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» возглавил прокат

За уикенд полный метр по известному сериалу ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ заработал $17,3 млн. По опросам CinemaScore лента получила превосходную оценку A, 82% зрителей готовы рекомендовать картину к просмотру своим знакомым. На долю премиум-форматов пришлось 58% выручки проекта.

Хоррор ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН 2 немного расширил свою роспись, но при этом потерял 52,4% сборов прошлого уикенда. За три дня он добавил в свою копилку $13 млн. Всего на счету у фильма Скотта Дерриксона $49,1 млн.

Экранизация одноименного романа Коллин Гувер СОЖАЛЕЮ О ТЕБЕ заполучила $12,9 млн в рамках стартового уикенда. Первые зрители, среди которых доминировала женская публика (83%), поставили новинке среднюю оценку B. Рейтинг «свежести» от критиков на RottenTomatoes составил лишь 29%, от обычной аудитории – 87%.

Музыкальный байопик СПРИНГСТИН. ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ стартовал по нижней границе ожиданий, собрав всего $9,1 млн при бюджете в $55 млн.

Фантастический блокбастер ТРОН: АРЕС добавил к своим скромным капиталам $4,9 млн. Касса на третьем уикенде снизилась на 55,9%. Тотал картины с Джаредом Лето, замкнувшей топ-5 бокс-офиса, достиг $63,4 млн.

Независимый хоррор ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК компании NEON заработал на старте $2,4 млн и расположился на седьмой строчке чарта – при минимальном бюджете в $1,4 млн.

Фото: кадр из фильма СПРИНГСТИН. ИЗБАВЬ МЕНЯ ОТ НЕБЫТИЯ

27.10.2025 Автор: Дмитрий Некрасов