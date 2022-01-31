Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» остается на первой строчке чарта

Кинокомис ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ собрал в седьмой прокатный уикенд $11 млн. Таким образом, общие американские сборы проекта студии Marvel составляют $735,9 млн. Для того, чтобы превзойти результат АВАТАРА Джеймса Кэмерона, фильму необходимо заработать еще $24,6 млн.

Вторую строчку чарта занял слэшер КРИК, который в свой третий уикенд заработал $7,35 млн (-40%). Общая касса проекта составляет $62,1 млн. Следом идет анимационный мюзикл ЗВЕРОПОЙ 2 с кассой $4,8 млн (-17%), суммарные сборы фильма составляют $134,5 млн.

Мелодрама ЛЮБОВЬ КАК ИСКУПЛЕНИЕ расположилась на четвертом месте чарта. Результат проекта во второй уикенд оказался на уровне $1,85 млн (-48%), общие сборы составляют $6,5 млн.

Замыкает пятерку лидеров KING'S MAN: НАЧАЛО — новая часть шпионской франшизы собрала $1,75 млн и показала падение кассы лишь 2%. Суммарные сборы достигли отметки $34 млн.

31.01.2022 Автор: Виолетта Палий