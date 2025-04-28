Американская касса: «Грешники» продемонстрировали минимальное падение на второй неделе проката

Лидерство в американском прокате сохранил хоррор ГРЕШНИКИ, падение сборов которого составило минимальные 6,3%. За уикенд проект Райана Куглера освоил $45 млн, его общая касса уже достигла отметки в $123 млн.

Второе место в упорной борьбе завоевал перевыпуск фантастики ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД ТРЕТИЙ – МЕСТЬ СИТХОВ. В его активе – $25,2 млн.

Боевик РАСПЛАТА 2 с Беном Аффлеком и Джоном Бернталом заработал на старте $24,5 млн. Бюджет новинки составил серьезные $80 млн, однако оценка A- на CinemaScore позволяет фильму рассчитывать на позитивный «сарафан».

Сильная конкуренция вынудила отступить на четвертую строчку в чарте главный хит последних недель, экранизацию видеоигры MINECRAFT В КИНО. При этом сборы проекта за уикенд составили прекрасные $22,7 млн, а общая выручка выросла до $380 млн.

Замкнула пятерку лидеров еще одна премьера, фильм ужасов ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА с $8 млн. Рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составил скромные 53%, а оценка зрителей на CinemaScore достигла лишь C+.

С третьего на шестое место на минувшем уикенде переместился мультфильм ЦАРЬ ЦАРЕЙ. Общая касса анимационного релиза выросла до $54,5 млн.

На седьмом месте расположился триллер НОВИЧОК, в активе которого теперь – $33,9 млн.

Военный боевик ПОД ОГНЕМ за уикенд заработал $2,7 млн. Всего на счету релиза компании A24 – $21,8 млн.

Девятое место в чарте досталось записанному в 1972 году в Помпеях фильму-концерту группы Pink Floyd. Релиз смог привлечь $2,6 млн.

Замкнула десятку лучших семейная картина ОЧИ, на второй неделе работы расширившая свою роспись с 4 до 1153 кинотеатров. Общая выручка фильма составила $1,5 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ГРЕШНИКИ

28.04.2025 Автор: Максим Острый