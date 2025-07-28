Американская касса: кинокомикс «Фантастическая четверка: Первые шаги» возглавил домашний прокат

Новый кинокомикс Marvel ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ фактически является завершающим аккордом сезона выхода летних блокбастеров в США – причем звучит он на мажорной ноте. Новинка оправдала ожидания, заработав к вечеру воскресенья порядка $118 млн. Доля IMAX и других премиум-форматов составила внушительные 46%. Картину тепло приняли как критики, так и зрители. На Rotten Tomatoes у фильма 88% рейтинг «свежести» от профессионалов отрасли, и 93% – от аудитории. По опросам CinemaScore, которые проводятся на выходе из кинотеатров, оценка проекта достигла A- (как у нового СУПЕРМЕНА).

Выход нового блокбастера больнее всего ударил по кинокомиксу Джеймса Ганна. СУПЕРМЕН потерял 57,5% кассы от предыдущего уикенда, доведя общую выручку в США до $290 млн.

Другие холдоверы держатся более стойко. Так, снижение кассы у МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ составило 45,2%, а у F1 сборы упали всего на 37,2%. Блокбастер про динозавров накопил $302 млн по итогам четырех уикендов, а бокс-офис спортивного экшна к концу пятого уикенда вырос до $166 млн.

СМУРФИКИ В КИНО замкнули первую пятерку, потеряв 51,2% сборов. Общие сборы нынешних приключений синих человечков достигли $22,8 млн.

Сатирическое драмеди Ари Астера ЭДДИНГТОН на второй неделе потеряло сразу 62,2% от сборов первого уикенда. Всего в копилке картины – $8,1 млн.

Топ-10 замкнули две новинки. Романтическая комедия О, ПРИВЕТ! с Логаном Лерманом, стартовавшая на 866 площадках, заработала $1,1 млн. Критики приняли проект довольно сдержанно, их рейтинг «свежести» составил всего 62%. На IMDb у фильма в среднем 6,6 балла (более 700 оценок).

На счету у хоррор-триллера ОБИТЕЛЬ оказался $1 млн в чуть более чем 1 тысячи кинотеатрах.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

28.07.2025 Автор: Дмитрий Некрасов