Американская касса: лидером уикенда стали «Претенденты» Луки Гуаданьино

Спортивная мелодрама ПРЕТЕНДЕНТЫ Луки Гуаданьино, возглавившая американский прокат, показала лучший старт в карьере режиссера, заработав за уикенд $15 млн. Новинка значительно опередила как недавнего КОРОЛЯ РИЧАРДА ($5,4 млн на старте), так и УИМБЛДОН 2004 года ($7,1 млн). Оценка ленты на CinemaScore составила B+. 58% ее зрителей были женщинами, 76% – моложе 35 лет. 55% аудитории сообщили сервису PostTrak, что ключевая причина просмотра фильма для них – это желание увидеть на большом экране исполнительницу главной роли Зендею.

Второе место в чарте досталось еще одной премьере – семейной драме НЕВОСПЕТЫЙ ГЕРОЙ. Ее касса за уикенд составила $7,8 млн. Новинка смогла немного опередить недавние проекты АРТУР, ТЫ КОРОЛЬ ($7,6 млн) и КАБРИНИ ($7,2 млн).

Замкнул тройку лучших холдовер ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ. По итогам уикенда в его копилке оказалось $182 млн.

На четвертое место опустилась драма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ, пополнившая свой счет на $7 млн. Общая выручка ленты выросла до $56,2 млн.

Пятое место занял хоррор ЭБИГЕЙЛ, снижение сборов которого составило 49%. Это более серьезное падение, чем было у схожего релиза Я ИДУ ИСКАТЬ (-26,2%). Сборы фильма ужасов на второй неделе составили $5,3 млн, а тотал достиг $18,8 млн.

На шестом месте расположилось МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ Гая Ричи, потерявшее 56,7% от кассы первого уикенда. Общая выручка ленты составила после двух недель в прокате $15,4 млн.

Замкнул десятку американского проката экшн ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ. На 1334 площадках он заработал $1,7 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ПРЕТЕНДЕНТЫ

29.04.2024 Автор: Максим Острый