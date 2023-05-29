Американская касса: «Русалочка» в лидерах

РУСАЛОЧКА заработала за первый уикенд $95,5 млн, а с учетом Дня Поминовения, традиционно отмечаемого в США в последний понедельник мая, ее сборы должны вырасти до $118 млн. Аналитики ожидали от картины несколько больших цифр – в диапазоне от $130 млн до $155 млн.

На второе место в чарте опустился ФОРСАЖ 10. Падение его сборов составило 65,7%, за уикенд холдовер заработал $23 млн. Общая выручка боевика выросла до $108 млн. Для сравнения, предыдущая часть франшизы на второй неделе проката теряла 67,2%, а ее суммарные сборы достигали $116 млн.

Замкнули тройку лидеров СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. За уикенд картина заработала почти $20 млн, доведя свою общую кассу до $299 млн.

Четвертая строчка рейтинга досталась еще одному блокбастеру – мультфильму БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО. Картина освоила $6,3 млн. В настоящий момент адаптация серии видеоигр Nintendo заработала в США уже $559 млн.

С пятого места в чарте и $4,9 млн стартовал комедийный боевик МАШИНА. Обладающая рейтингом R новинка прошла по верхней границе прогнозов экспертов. Комедия УИКЕНД С БАТЕЙ с Робертом Де Ниро в одной из главных ролей дебютировала с $4,3 млн и шестого места в рейтинге. Эксперты предполагали, что фильм сможет заработать от $4 млн до $7 млн.

Еще одна новинка с рейтингом R, боевик БЕГЛЕЦ, начала прокат с $2,4 млн. Это значительно уступает другому недавнему фильму с Батлером в главной роли – КРУШЕНИЮ ($10,3 млн), и соответствует нижней границе прогнозов экспертов.

Новое драмеди ТЫ РАНИЛ МОИ ЧУВСТВА заработало на старте $1,4 млн, заняв восьмое место.

Фото: кадр из фильма РУСАЛОЧКА

29.05.2023 Автор: Максим Острый