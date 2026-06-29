Американская касса: «Супергерл» не оправдала ожиданий

Лидерство в чарте сохранила ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 5, заработавшая $70 млн во второй уикенд (–56%). За 12 дней проект уже собрал $297 млн в США. Очевидно, что картина станет одним из самых кассовых релизов года.

Главной новинкой недели стала СУПЕРГЕРЛ, однако ее старт оказался значительно слабее ожиданий. Фильм дебютировал лишь с $38 млн в Северной Америке. Для картины стоимостью $170 млн (по некоторым оценкам – до $186 млн без учета глобального маркетинга) подобный старт выглядит крайне тревожным. Картина получила смешанную реакцию публики. На Rotten Tomatoes рейтинг критиков составляет 56%, зрители поставили фильму лишь B- согласно CinemaScore, что для дорогостоящего супергеройского блокбастера считается весьма посредственным результатом и обычно не сулит хорошей «сарафанной» поддержки.

Главным феноменом сезона остается романтический хоррор ОБСЕССИЯ, который уже седьмую неделю демонстрирует исключительную стойкость. Картина заработала $9,8 млн, потеряв всего 27% относительно предыдущего уикенда. Общие сборы достигли $234 млн в Северной Америке.

Вторая заметная новинка также не оправдала ожиданий. ЧУДАКИ: ЛУЧШЕЕ И ПОСЛЕДНЕЕ стартовали с $8,4 млн, показав худший дебют за всю историю франшизы. При этом критики встретили картину значительно теплее, чем зрители супергеройского блокбастера Warner Bros.: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 87%, а аудитория поставила A- на CinemaScore. Одной из причин слабого старта аналитики называют сам формат проекта. Новая часть представляет собой не полностью оригинальный фильм, а компиляцию новых и архивных трюков с участием Джонни Ноксвилла, Стива-О и остальных участников команды. Впрочем, производственный бюджет составил всего около $10 млн, поэтому даже при таком старте релиз имеет хорошие шансы окупиться уже в кинотеатральном прокате.

На пятой позиции расположился фантастический фильм Стивена Спилберга ДЕНЬ РАЗОБЛАЧЕНИЯ. За третий уикенд картина заработала $8,1 млн, потеряв 54% сборов по сравнению с предыдущей неделей. Общие североамериканские сборы достигли $94,4 млн.

Восьмое место заняло аниме БЛИЧ: ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ КРОВАВАЯ ВОЙНА – КАТАСТРОФА ($3 млн в 943 кинотеатрах с учетом превью). Это финальная глава одной из самых известных аниме-франшиз последних двух десятилетий, завершающая историю, которую оригинальный сериал «Блич» (2004–2012) так и не успел довести до конца из-за досрочного закрытия.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СУПЕРГЕРЛ

29.06.2026 Автор: Дмитрий Некрасов