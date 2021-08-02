МИРОВОЙ БОКС-ОФИС


Американская касса: «Круиз по джунглям» уверенно вырывается в лидеры уикенда

Стартовые показатели фильма опережают «Космический джем» и «Круэллу»

В премьерный выходной приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ заработала в кинотеатрах США и Канады $34,2 млн, тем самым обойдя за первый уикенд КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ($31,1 млн), а также КРУЭЛЛУ ($21,5 млн). Это позволило картине стать лучшей по кассе в стартовый уикенд среди семейного кино в ковидную эпоху. 

Вторую строчку занимает проект компании А24 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ, заработавший на премьерных выходных $6,78 млн. Замыкает тройку лидеров ВРЕМЯ с $6,78 млн за уикенд и суммарной американской кассой в $30,6 млн. 

На следующей позиции оказался проект Disney ЧЕРНАЯ ВДОВА, которая среди всех фильмов киновселенной Marvel показала самый худший результат в четвертый прокатный уикенд — $6,4 млн. На пятом месте расположился ТИХИЙ ОМУТ Тома МакКарти с Мэттом Дэйменом: триллер собрал в свои первые выходные $5,12 млн. 

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.08.2021 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Всего было представлено 20 проектов

Фонд кино провел питчинг проектов компаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства

Подробнее
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Предпродажи уикенда: «Круиз по джунглям» проигрывает «Круэлле»

Подробнее
Новый контент будет доступен с августа 2021 года в России, СНГ, Украине и Грузии

«Амедиатека» и WarnerMedia заключили эксклюзивную сделку на контент HBO Max

Подробнее
После этого видеосервис Start не стал продлевать соглашение с кинокомпанией

СТВ проиграла иск к «МегаФону» о нарушении прав на показ ее фильмов

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 