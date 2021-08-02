Американская касса: «Круиз по джунглям» уверенно вырывается в лидеры уикенда

В премьерный выходной приключенческая картина КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ заработала в кинотеатрах США и Канады $34,2 млн, тем самым обойдя за первый уикенд КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ($31,1 млн), а также КРУЭЛЛУ ($21,5 млн). Это позволило картине стать лучшей по кассе в стартовый уикенд среди семейного кино в ковидную эпоху.

Вторую строчку занимает проект компании А24 ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ, заработавший на премьерных выходных $6,78 млн. Замыкает тройку лидеров ВРЕМЯ с $6,78 млн за уикенд и суммарной американской кассой в $30,6 млн.

На следующей позиции оказался проект Disney ЧЕРНАЯ ВДОВА, которая среди всех фильмов киновселенной Marvel показала самый худший результат в четвертый прокатный уикенд — $6,4 млн. На пятом месте расположился ТИХИЙ ОМУТ Тома МакКарти с Мэттом Дэйменом: триллер собрал в свои первые выходные $5,12 млн.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

02.08.2021 Автор: Виолетта Палий