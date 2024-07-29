Американская касса: «Дэдпул и Росомаха» показал самый успешный старт для фильмов с рейтингом R

Кинокомикс ДЭПДПУЛ И РОСОМАХА разнес конкурентов в прокате и поставил сразу несколько рекордов. Проект освоил за первый уикенд впечатляющие $205 млн (из которых $19,1 млн принесли залы IMAX). Это лучший старт внутри страны для фильмов категории R. Долгожданный дуэт Райана Рейнольдса и Хью Джекмана занял восьмое место среди стартов в американском прокате в целом, оттеснив на строчку ниже ЧЕРНУЮ ПАНТЕРУ ($202 млн) и чуть не дотянув до результатов МСТИТЕЛЕЙ ($207 млн) и МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($209 млн).

Фильм Шона Леви показал также лучший старт года, оставив позади ГОЛОВОЛОМКУ 2 ($154 млн). Оценка новинки на CinemaScore достигла «А», а рейтинг свежести на Rotten Tomatoes у зрителей оказался выше, чем у критиков: 97% против 79%. Общее число зрителей фильма за уикенд достигло 13,6 млн человек. Это выше цифр БАРБИ (13,1 млн).

Серебро на уикенде досталось фильму-катастрофе СМЕРЧ 2. Падение сборов составило заметные 56,6%, а выручка за второй уикенд – $35,3 млн. Всего в копилке ленты $155 млн.

Место в тройке лидеров сохранил мультфильм ГАДКИЙ Я 4, чьи сборы по итогам недели достигли $291 млн.

На четвертом месте расположился еще один анимационный холдовер, ГОЛОВОЛОМКА 2. В его активе – $613 млн.

Замкнул пятерку лидеров хоррор СОБИРАТЕЛЬ ДУШ. На третьей неделе фильм, чьи сборы выросли до $58,6 млн, официально заработал звание самого прибыльного релиза студии NEON в домашнем прокате, оставив позади оскароносных ПАРАЗИТОВ ($53,4 млн).

На строчку ниже за неделю опустился холдовер ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, увеличивший свою выручку до $134 млн.

С восьмой строчки со сборами $1 млн стартовала комедия ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА. Ансамбль популярных возрастных актрис, среди которых – Сьюзен Сарандон и Бетт Мидлер, должен был привлечь в кинозалы аудиторию старше 50 лет. Рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes составил лишь 23%, от зрителей – 63%.

Замкнула первую десятку американского проката новинка из Индии RAAYAN со скромными $453 тыс.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

29.07.2024 Автор: Вероника Cкурихина