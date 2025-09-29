Американская касса: «Битва за битвой» показала лучший старт в карьере Пола Томаса Андерсона

Новый фильм Пола Томаса Андерсона БИТВА ЗА БИТВОЙ стартовал в рамках ожиданий, заработав $22,4 млн, премиум-форматы принесли проекту около половины выручки. Как оценивать такие цифры с учетом $130 млн бюджета – вопрос риторический, хотя для режиссера это лучший старт в карьере. Впрочем, «сарафан» у новинки просто великолепный: оценка А по CinemaScore, 4,5 из 5 по PostTrak, оценка 8,5 на IMDb, 74% посетителей сеансов готовы рекомендовать кино своим друзьям и родственникам.

Семейное фэнтези ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО смогло заработать лишь $13,7 млн. Аудитория осталась от картины в восторге: превосходная оценка A+ по опросам CinemaScore и 95% рейтинг от зрителей на RottenTomatoes (рейтинг критиков там же составил 80%). Ближайшие конкуренты за семейную аудиторию выйдут в прокат лишь в ноябре, так что и у этого релиза есть время отработать в длину.

Еще одна новинка уикенда, хоррор НЕЗНАКОМЦЫ. ГЛАВА 2, сработала хуже ожиданий, положив в свою копилку $5,9 млн. Это позволило картине занять только пятое место в чарте. Публика поставила проекту очень низкую оценку C-, только 40% оказались готовы рекомендовать его к просмотру. Чуть больше на сеансы пришло зрительниц (51%), 73% аудитории были от 18-ти до 34 лет.

Бокс-офис обладателя бронзы уикенда, аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ, сократился на 59%. Третья неделя принесла рекордсмену $7,1 млн. Всего на счету у проекта в Северной Америке $118 млн.

На четвертое место в чарте опустился фильм ужасов ЗАКЛЯТИЕ 4: ПОСЛЕДНИЙ ОБРЯД, заработавший $6,9 млн. Падение сборов по сравнению с предыдущим уикендом составило всего 44,1%. Тотал вырос до $161 млн.

Сборы другого фильма ужасов в чарте, картины ТОТ САМЫЙ, на второй неделе рухнули на 72,5%. Спортивный хоррор добавил к своим капиталам $3,7 млн, всего у него $20,8 млн.

На девятом месте таблицы оказался перевыпуск сразу трех частей ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА с Тоби Магуайером. За три дня релиз заработал $2,3 млн в 1485 кинотеатрах.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ

29.09.2025 Автор: Дмитрий Некрасов