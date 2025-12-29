Американская касса: «Аватар» задержался на вершине

Американский кинопрокат завершает год в приподнятом настроении, показчики в основном довольны тем, как сейчас работают основные релизы. Лидером чарта остался блокбастер АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. Картина добавила к своим капиталам $64 млн при снижении всего на 28,2%. Общий бокс-офис третьего фильма франшизы в домашнем прокате вырос до $218 млн. В данный момент это десятое место в списке самых кассовых релизов года.

На фоне праздников неожиданную прыть показал мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2. Его сборы выросли на 34,7%, составив $20 млн за уикенд. Всего у анимационного проекта $321 млн, и это шестая строчка в топе текущего года.

Не менее впечатляющий результат у спортивного фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK, с 15.01.2026). На предыдущей неделе картина с Тимоти Шаламе показала лучшую наработку года всего в 8 кинотеатрах, а сейчас вышла в полноценный прокат. Непосредственно уикенд принес релизу $15,6 млн, а с учетом превью у него уже $28,3 млн. Это лучший результат для независимого прокатчика А24, ранее рекорд принадлежал ПАДЕНИЮ ИМПЕРИИ ($25,5 млн). По опросам PostTrak фильм получил 4,5 балла из 5, 60% посетителей сеансов готовы рекомендовать картину к просмотру своим знакомым. При этом опросы CinemaScore дают ленте среднюю оценку B+.

Цифры триллера ГОРНИЧНАЯ (VLG, с 08.01.2026) снизились на 19%. Проект добавил в свою копилку $15,4 млн, тотал вырос до $46,5 млн.

Топ-5 замкнула приключенческая комедия АНАКОНДА, заполучившая $14,6 млн. По опросам CinemaScore новинка получила оценку B, рекомендовать фильм к просмотру готовы лишь 54% зрителей.

Музыкальный байопик МЕЛОДИЯ ИХ МЕЧТЫ собрал $7,6 млн, расположившись на восьмой строчке чарта. Отзывы у новинки с участием Хью Джекмана и Кейт Хадсон лучшие среди премьер двух последних недель: оценка A по опросам CinemaScore, 5 баллов из 5 по опросам PostTrak, 67% посетителей сеансов фильма готовы рекомендовать его окружающим.

29.12.2025 Автор: Дмитрий Некрасов