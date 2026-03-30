Американская касса: «Проект «Конец света» продолжает лидировать

Последний мартовский уикенд в североамериканском прокате прошел под знаком одного безусловного лидера: ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» во второй раз подряд уверенно удержал первое место и уже оформился как главный блокбастер года. Научно-фантастический фильм с Райаном Гослингом во второй уикенд собрал $54,5 млн в США и Канаде. Падение по сравнению со стартом составило всего 32%. Домашние сборы картины уже достигли $164 млн, и фильм уверенно формирует статус первого настоящего блокбастера 2026 года.

Анимационный релиз ПРЫГУНЫ от Disney/Pixar занял вторую строчку чарта, заработав за уикенд $12,2 млн. За четыре недели проката в Северной Америке мультфильм собрал $139 млн, а мировой бокс‑офис достиг $298 млн.

Комедийный хоррор ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ от Warner Bros./New Line стартовал заметно ниже ожиданий: $5 млн при релизе на 2 778 площадках и только третье место в чарте. Суммарно во всем мире картина Кирилла Соколова (ПАПА, СДОХНИ; ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ) собрала около $9 млн. Оценка CinemaScore – B‑, что для хоррора скорее средний результат и не обещает сильного «сарафана».

Болливудский триллер СПЕЦИАЛИСТ 2: МЕСТЬ занял четвертое место с $4,7 млн за уикенд. При этом его тотал в США уже достиг $22,8 млн – впечатляющий результат с поправкой на то, что картина шла почти на 2 000 экранов меньше, чем ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ, и при этом почти сравнялась с ним по сборам уикенда.

Замыкает пятерку НАПОМИНАНИЕ О НЕМ от Universal с $4,7 млн за уикенд и $41,1 млн совокупно в домашнем прокате. Экранизацию романа Колин Гувер при бюджете около $25 млн можно с уверенностью назвать успешной: фильм устойчиво держится в чарте и постепенно отбивает вложения.

Отдельно стоит отметить еще одну новинку, замкнувшую топ-10 уикенда. Комедийный фильм ужасов ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (EXP, с 23.04.26) от IFC дебютировал примерно с $1,2 млн на 1 525 площадках. Критики приняли ее заметно теплее, чем зрители: 77% «свежести» на Rotten Tomatoes против 68% у аудитории.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

30.03.2026 Автор: Дмитрий Некрасов