Американская касса: «F1» с Брэдом Питтом уверенно возглавил прокат

Спортивный экшн F1 начал работу по верхней границе ожиданий экспертов, освоив за уикенд $55,6 млн. Немаловажно, что фильм явно нравится и зрителям, и критикам. Рейтинг «свежести» от последних на Rotten Tomatoes достигает высоких 83%, в то время как оценка от аудитории на CinemaScore достигла A.

На вторую строчку опустилось фэнтези КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА, заработавшее за уикенд $19,4 млн. Общая выручка проекта добралась до отметки в $200 млн.

Место в тройке лидеров смог сохранить мультфильм ЭЛИО. Проект студии Pixar потерял 48,7% от выручки первого уикенда. За три дня анимационный релиз заработал $10,7 млн, с момента начала проката – $42,2 млн.

Фантастический хоррор М3ГАН 2.0 за первый уикенд заработал лишь $10,2 млн. Рейтинг «свежести» новинки от критиков на Rotten Tomatoes составил малоубедительные 56% (у первой части было 93%), оценка от зрителей на CinemaScore – B+.

Замкнул пятерку лидеров хоррор 28 ЛЕТ СПУСТЯ. Сборы фильма ужасов рухнули на 67,7%. Суммарные сборы ленты Дэнни Бойла достигли $50,4 млн.

Места в чарте с шестого по десятое достались разнообразным холдоверам. Семейная фантастика ЛИЛО И СТИЧ смогла освоить за уикенд $6,9 млн при снижении сборов на скромные 29,1%. Общая выручка ленты достигла $400 млн.

Заключительная часть франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА заработала $4,2 млн, всего в ее копилке – $186 млн.

Мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА записала на свой счет за уикенд $3 млн, выручка картины снизилась на 48%. Тотал ленты в США преодолел отметку в $30 млн.

Замкнули топ-10 два экшна, БАЛЕРИНА и КАРАТЭ-ПАЦАН: ЛЕГЕНДЫ. Их сборы за три дня составили, соответственно, $2,1 млн и $1 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма F1

30.06.2025 Автор: Максим Острый