Американская касса: хоррор Smile лидирует на старте

Фильм ужасов SMILE в свой премьерный уикенд сумел заработать порядка $22 млн при прогнозируемых $17 млн.

На вторую строчку рейтинга опустился триллер DON’T WORRY DARLING, собравший еще $7,3 млн. Теперь его суммарная касса составляет $32 млн.

Исторический экшн THE WOMAN KING расположился на третьем месте с $6,9 млн и общими сборами $46 млн.

Романтическая комедия BROS стартовала с $4,8 млн, что на 40% меньше ожидаемого результата. Замыкает пятерку лидеров перевыпуск АВАТАРА, показавший падение сборов на 55% во второй уикенд. Проект пополнил свой счет на $4,6 млн, увеличив кассу до $18 млн.

02.10.2022 Автор: Виолетта Палий