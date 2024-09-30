Американская касса: «Мегалополис» обернулся ожидаемым провалом

Лидером американского проката на прошедшей неделе стал мультфильм студии DreamWorks Animation ДИКИЙ РОБОТ. Сборы картины составили $35 млн. Экранизация серии популярных детских книг Питера Брауна влюбила в себя как публику, так и критиков – рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes от тех и других достигает 98%, оценка на CinemaScore составляет A.

Второе место досталось фэнтези БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС, потерявшему умеренные 38,2% от кассы предыдущего уикенда. Общие сборы фильма Тима Бертона на родном рынке достигли $250 млн.

Замкнул тройку лидеров анимационный релиз ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО. За уикенд лента освоила $9,3 млн, а ее общая касса выросла до $39,2 млн.

На четвертом месте с $5,6 млн расположилась индийская экшн-драма ДЕВАРА, ЧАСТЬ 1.

Пятая строчка чарта досталась хоррору НЕ ГОВОРИ НИКОМУ. В его активе после трех недель проката – $28,1 млн.

Ожидаемой катастрофой обернулся старт в прокате драмы Фрэнсиса Форда Копполы МЕГАЛОПОЛИС. Фильм с бюджетом в $120 млн смог привлечь за уикенд лишь $4 млн. Оценка новинки на CinemaScore составила D+. $1,4 млн картине принесли залы IMAX.

Попасть в топ-10 смогла комедия МОЯ СТАРАЯ ЗАДНИЦА с Мэйси Стеллой и Обри Плаза в главных ролях, увеличившая свою роспись с 33 до 1390 кинотеатров. Лента привлекла $2,2 млн.

Фильм ужасов ЗАТЕРЯННОЕ МЕСТО опустился на девятую позицию в рейтинге, потеряв 50,6% от кассы первого уикенда. Всего в копилке картины с Холли Берри – $8,3 млн.

Хоррор СУБСТАНЦИЯ смог удержаться в десятке самых кассовых релизов уикенда. Снижение выручки Каннского лауреата составило 43,6%. Общая касса выросла до $6,9 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МЕГАЛОПОЛИС

30.09.2024 Автор: Максим Острый