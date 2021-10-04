Американская касса: «Веном 2» становится стартовым лидером за время пандемии

Кинокомикс ВЕНОМ 2 с легкостью занял первое место в домашнем прокате со сборами в $90,1 млн. Тем самым картина превысила прошлый стартовый рекорд в США и Канаде, которые принадлежит ЧЕРНОЙ ВДОВЕ — $80,8 млн. Более того, картина собрала на 12% больше стартовой кассы оригинального проекта 2018 года. Такой результат является вторым среди всех релизов октября — лидером остается ДЖОКЕР с $96,2 млн.

Мультфильм СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР заработал $18 млн при том, что проект можно купить в онлайн-прокат на 48 часов за $19,99. Для семейного анимационного фильма это лучшее открытие за время пандемии.

На третьем месте располагается фильм студии Disney ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ, который за пятый прокатный уикенд заработал $6 млн, суммарная касса проекта достигла отметки в $206,1 млн.

Следом идут МНОЖЕСТВЕННЫЕ СВЯТЫЕ НЬЮАРКА, стартовавшие в минувшие выходные — приквел сериала «Клан Сопрано» собрал $5 млн при одновременном показе на HBO Max. Замыкает пятерку лидеров мюзикл ДОРОГОЙ ЭВАН ХАНСЕН с $2,45 млн за уикенд (-67%). Суммарная касса проекта составляет $11,8 млн.

04.10.2021 Автор: Виолетта Палий