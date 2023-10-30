Американская касса: киноадаптация серии видеоигр Five Nights at Freddy's стартовала выше ожиданий

Американский чарт возглавил хоррор ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ. Экранизация серии популярных видеоигр от студий Universal и Blumhouse стартовала с $78 млн. Успеху ленты не помешал даже одновременный релиз на стриминге Peacock (для которого, по словам его представителей, фильм также стал лучшим запуском в истории сервиса). Новинка установила рекорд среди всех проектов, возглавлявших чарт на Хэллоуин – стоит, правда, отметить, что у картины возрастной рейтинг PG-13.

Фильм-концерт TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR опустился на второе место чарта. Падение его сборов составило 55,7%, общая выручка достигла $149 млн.

Сразу на 61,3%, до $9 млн, обрушилась касса драмы Мартина Скорсезе УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ. После двух недель проката на счету ленты $40,7 млн.

Документальный религиозный проект AFTER DEATH стартовал в прокате с $5,1 млн и четвертой строчки бокс-офиса.

Замкнул пятерку лидеров хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ. К вечеру воскресенья в его активе было $59,4 млн.

Комедийный экшн ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ НА ФРИЛАНСЕ начал работу с $2,1 млн и седьмой строчки чарта. Рейтинг новинки на CinemaScore составляет B-.

Среди релизов ограниченного проката стоит отметить фильм Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я. На четырех площадках он смог привлечь за уикенд $132 тысячи. В широкий прокат картина выйдет 3 ноября.

Драмеди ОСТАВЛЕННЫЕ, в свою очередь, заработало $200 тысяч в шести кинотеатрах. На следующей неделе роспись нового проекта Александра Пэйна вырастет до 60 площадок на 20 рынках.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

30.10.2023 Автор: Илья Кувшинов