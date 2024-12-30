Американская касса: «Муфаса: Король Лев» показал прирост сборов на втором уикенде

Лидером американского проката в минувший уикенд осталась семейная фантастика СОНИК 3. За три дня фильм заработал $38 млн, снижение сборов оказалось равным 36,8%. Это значительно мягче падений первой и второй частей франшизы (54,9% и 59,4% соответственно). Общая выручка СОНИКА 3 достигла $138 млн, заметно опередив график предыдущих фильмов серии ($106 млн и $119 млн).

Если СОНИК 3 за пять дней (с учетом праздничной среды) освоил $60,4 млн, то МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ смог за этот же отрезок привлечь $63,8 млн. В рамках традиционного уикенда сборы холдовера и вовсе выросли на 4,8% – сказался позитивный «сарафан». Суммарная касса ленты к вечеру воскресенья достигла $113 млн.

С третьей строчки бокс-офиса и $21,2 млн стартовал хоррор НОСФЕРАТУ Роберта Эггерса с Лили-Роуз Депп, Николасом Холтом и Биллом Скарсгардом в главных ролях. Такой результат оказался выше даже самых оптимистичных прогнозов аналитиков. Предыдущая лента режиссера, ВАРЯГ, начинала прокат с $12,3 млн, а БАГРОВЫЙ ПИК Гильермо дель Торо – с $13,1 млн. За пять дней НОСФЕРАТУ уже заработал $40,3 млн, в то время как итоговые цифры ВАРЯГА в свое время достигли лишь $34,2 млн. Оценка новинки на CinemaScore составила привычную для удачных хоррор-проектов B-. 54% зрителей фильма были мужчинами, 65% – в возрасте от 18-ти до 34-х лет.

Четвертое место в чарте досталось мюзиклу ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА. За уикенд фильм записал на свой счет $19,5 млн, его общая выручка выросла до $424 млн.

Замкнула пятерку лучших МОАНА 2 ($18,2 млн за уикенд, $395 млн – тотал).

Байопик БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ с Тимоти Шаламе в главной роли смог освоить за первый уикенд $11,6 млн, стартовав по нижней границе ожиданий экспертов. Новинка уступила драме ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ про Джонни Кэша ($22,3 млн), при этом ее рейтинг от аудитории на Rotten Tomatoes достигает 96%, а оценка на CinemaScore составляет A.

Эротический триллер ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА расположился в чарте на седьмом месте. С учетом превью в его активе – $7,2 млн, что совсем немного уступает итоговым сборам картины ЛЮБОВЬ ИСТЕКАЕТ КРОВЬЮ ($8,3 млн). На CinemaScore оценка фильма составила B-.

Еще одной новинкой, попавшей в чарт, стала спортивная драма КАК КРЕМЕНЬ. С результатом в $2 млн она замкнула десятку лучших. Байопик женщины-боксера Кларессы Шилдс публика на CinemaScore оценила в среднем на A.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ

30.12.2024 Автор: Максим Острый