Американская касса: на вершине «Идиана Джонс и Колесо судьбы»

Бокс-офис уикенда накануне Дня независимости США легко возглавила приключенческая картина ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ, однако при этом она заработала за три дня лишь $60 млн, что соответствует нижней границе ожиданий экспертов.

Серебро у мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ. По итогам недели стал третьим самым успешным проектом года в североамериканском прокате. На счету картины $340 млн, за уикенд она освоила $11,5 млн.

На третье место опустился мультфильм студии Pixar ЭЛЕМЕНТАРНО, потерявший 38,7% от выручки предыдущего уикенда. За три дня картина заработала $11,3 млн, доведя свой общий счет до $88,8 млн.

За уикенд комедия БЕЗ ОБИД освоила $7,5 млн, а за все время проката – $29,3 млн. На пятой строчке удержались ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ, заработавшие за уикенд $7 млн. Всего в копилке проекта $136 млн.

Еще одна новинка, сумевшая попасть в топ-10 на минувшей неделе, также не смогла похвастаться высокими цифрами сборов. Мультфильм студии DreamWorks Animation РУБИ ГИЛЬМАН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАКЕНА-ПОДРОСТКА начал прокат лишь с $5,2 млн. Эксперты рассчитывали, что проект сможет освоить максимум $9 млн, а минимум – $6 млн.

Кинокомикс ФЛЭШ на третьем уикенде проката расположился в бокс-офисе только на восьмой строчке. Сборы картины сократились еще на 67% и составили за три дня $5 млн. Общая касса ленты никак не может преодолеть рубеж в $100 млн.

На $3,8 млн пополнил свою копилку ГОРОД АСТЕРОИДОВ Уэса Андерсона. Всего на счету фильма $18,1 млн.

Фото: кадр из фильма ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ

03.07.2023 Автор: Максим Острый