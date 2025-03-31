Американская касса: «Мастер» обогнал «Белоснежку»

Боевик МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом начал прокат с $15,2 млн. Доля положительных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes достигла высоких 90%, оценка на CinemaScore составила B.

Сместившаяся на вторую строчку БЕЛОСНЕЖКА освоила за три дня $14,2 млн, потеряв сразу 66,4% от кассы первого уикенда. Общая касса фильма с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот увеличилась до $66,8 млн.

Приятный сюрприз своим создателям преподнес кинотеатральный прокат первых эпизодов религиозного сериала “The Chosen: Last Supper”. За уикенд релиз освоил $11,5 млн.

Четвертая строчка досталась хоррору студии Blumhouse ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ. Новая работа режиссера Жауме Кольет-Серра стартовала с $9,5 млн. Оценка ленты на CinemaScore составила C-, рейтинг «свежести» от критиков на Rotten Tomatoes – лишь 42% (и немного более высокие 44% от обычной публики).

Замкнул пятерку лидеров еще один хоррор, СМЕРТЬ ЕДИНОРОГА, которому удалось привлечь скромные $5,8 млн. На CinemaScore картина заполучила B-, в то время как доля положительных отзывов от зрителей на Rotten Tomatoes составляет 76%.

На шестой строчке чарта расположился перевыпуск аниме ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ с $4 млн.

Места в таблице с седьмого по десятое достались холдоверам. Лучшим из них стал КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР. Заработав за уикенд $2,8 млн, он увеличил свою общую выручку до $197 млн.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма МАСТЕР

31.03.2025 Автор: Максим Острый