Американская касса: новый фильм Ридли Скотта проваливается в прокате

Лидерство в американском чарте сохранил кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. Фильм собрал $22,2 млн в пятый уикенд, потеряв 43% относительно предыдущей недели, и довел домашнюю кассу до $891,5 млн. До отметки в $900 млн ленте осталось менее $10 млн, что делает ее лишь вторым релизом в истории после фантастики ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, преодолевшим этот рубеж в США.

Главным событием выходных стала фэнтези-комедия ХИТРЫЙ КОЙОТ (в России с 10 сентября, «Каро Премьер»), которая стартовала с $15,5 млн и заняла второе место. Для Ketchup Entertainment это крупнейший старт в истории компании, более чем в пять раз превысивший предыдущий лучший результат студии, – LOONEY TUNES: КОСМИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ, открывшегося с $3,1 млн. При этом фильм получил отличную оценку А по опросам CinemaScore. Дистрибьютор потратил около $10 млн на маркетинг, но успех новинки во многом объясняется не масштабом традиционной рекламной кампании, а активностью фанатского сообщества в интернете. Проект несколько лет находился в центре кампании за его выпуск после того, как Warner Bros. фактически списала его за $30 млн, а Ketchup заплатила $50 млн за права на него.

На третьем месте расположилась ОДИССЕЯ: $14,3 млн в седьмой уикенд и падение на 27%. Работа Кристофера Нолана довела сборы в США до $563,8 млн, продолжив укреплять статус самого кассового фильма режиссера на домашнем рынке.

Хоррор АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ, напротив, продемонстрировал резкое охлаждение интереса уже на втором уикенде. Фильм собрал $10,1 млн, потеряв сразу 60%, а его общая домашняя касса достигла $43,6 млн.

Главным провалом уикенда стали СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ – фильм Ридли Скотта открылся всего с $8 млн, уступив даже ХИТРОМУ КОЙОТУ, который продвигался с маркетинговым бюджетом примерно в семь раз меньше. Для проекта стоимостью $70 млн такой старт создает серьезное давление на дальнейший прокат, тем более что по опросам CinemaScore релиз получил очень низкую оценку C+.

На шестой строчке расположилась еще одна новинка – фильм ПРИЯТЕЛЬ от RSA/Saban. Комедийный хоррор-триллер Каспера Келли собрал $5,4 млн за первый уикенд в 1 258 кинотеатрах, в том числе $2,2 млн в пятницу, $1,8 млн в субботу и $1,3 млн в воскресенье. Картина сочетает эстетику детского телешоу с элементами фантастики и хоррора: в центре сюжета ярко-оранжевый флуоресцентный единорог Бадди, ведущий программу для детей, которые не помнят, как попали в этот странный мир. После исчезновения одного из участников веселое шоу превращается в смертельно опасную игру. Главные роли исполнили Майкл Шеннон, Кристин Милиоти, Тофер Грейс и Кигэн-Майкл Ки, который также озвучил Бадди. Мировая премьера картины состоялась на «Сандэнсе» в 2026 году.

По данным Box Office Mojo, Boxoffice Pro, Deadline, Variety, The Hollywood Reporter.

Фото: кадр из фильма СОБАЧЬИ ЗВЕЗДЫ

31.08.2026 Автор: Дмитрий Некрасов