Американская касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» остается на первой строчке

По данным Comscore, американская касса в 2021 году составила $4,55 млрд, что на 100% больше, чем было в прошлом году — $2,28 млрд, и на 60% меньше, чем в 2019-м. Согласно прогнозам аналитиков, домашний бокс-офис в 2022 году окажется на уровне $9,2 млрд, учитывая, что в прокат выйдет БЭТМЕН, СОНИК В КИНО 2, ТОП ГАН: МЭВЕРИК и другие.

За три уикенда кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ собрал $609,8 млн, что является десятым результатом среди голливудских фильмов за всю историю. В минувшие выходные проект заработал $52,7 млн.

Следом идет мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2, который во второй прокатный уикенд собрал $19,6 млн. Суммарная касса проекта составляет $89,6 млн. Замыкает тройку лидеров KING'S MAN: НАЧАЛО с кассой уикенда $4,5 млн, падение поотношению к прошлым выходным составило 24%. Общие американские сборы оказались на уровне $19,5 млн.

Четвертую строчку рейтинга занимает спортивная драма АМЕРИКАНСКИЙ НЕУДАЧНИК с $4 млн за выходные и итоговыми $15 млн за два уикенда.

На пятом месте расположилась МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ, которая заработала за уикенд $3,8 млн с падением на 64%. Суммарная касса за две недели проката составляет $30,9 млн.

03.01.2022 Автор: Виолетта Палий