Международная касса: «Братья Супер Марио в кино» собрали миллиард долларов за 26 дней

Валовые сборы мультфильма БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО к концу четвертого уикенда после премьеры превысили $1 млрд.



Сборы уикенда на 80 рынках за пределами Северной Америки составили $68,3 млн. Общая сумма международной кассы релиза Illumination/Universal достигла отметки $532,5 млн. К утру понедельника размер сборов БРАТЬЕВ превысил $1,022 млрд. Мультфильму понадобилось всего 26 дней для того, чтобы достичь этого результата.

Впечатляющим финальным рывком на пути в клуб миллиардеров для картины послужило начало проката в Японии. В этой стране фильм вышел вышел в 776 кинотеатрах в пятницу, 28 апреля. За три неполных дня БРАТЬЯ освоили на родине Nintendo миллиард йен ($7,3 млн, около 590 млн рублей).



БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО стали самым успешным анимационным проектом в мире с 2019 года. С начала пандемии коронавируса в 2020 году мультфильм стал лишь пятым релизом, сумевшим заработать миллиард в мировом прокате. Предыдущие четыре — это ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, ТОП ГАН: МЭВЕРИК, МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО, и АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ.

БРАТЬЯ — 10-й анимационный фильм в истории кинематографа, преодолевший отметку в миллиард, и третий релиз студии Illumination, которому удалось это сделать.

Победное шествие БРАТЬЕВ сбилось в Китае — местный зритель с самого начала воспринял мультфильм прохладно. А 28 апреля кинематографисты КНР представили целый пакет релизов в честь первомайских выходных, которые продлятся в этой стране до среды.

Прокат возглавил военный боевик, китайский ответ ТОП ГАНУ под названием BORN TO FLY (РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ). По сообщению информационного агентства «Синьхуа», фильм о летчиках-асах собрал на старте 75,2 млн юаней — примерно $10,9 млн. Картину ждет международный прокат, в частности, ее уже продали в Великобританию. Второй в китайском чарте к понедельнику стала местная мелодрама ВСЕ ЭТИ ГОДЫ (44,7 млн юаней), бронза у дорожной комедии GODSPEED (34 млн юаней), также производства КНР. Лидер прошлой недели, японское спортивное аниме КОРОЛЕВСКИЙ БРОСОК, расположился на четвертой строчке, собрав в начале длинного уикенда 25 млн юаней.

01.05.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов