Международная касса: «Крид 3» по-прежнему лидер проката

Мировой чарт по-прежнему возглавляет КРИД 3, который на 75 рынках за пределами США и Канады сумел заработать на втором уикенде $24 млн, общемировые сборы достигли $78 млн. Падение триквела составило 43%, текущие сборы спортивной драмы на второй неделе работы превысили $179 млн. Самым прибыльным рынком для КРИДА 3 на минувшей неделе оказалась Франция, за ней следуют Великобритания, Германия, Италия и Мексика.

Хоррор КРИК 6 от Paramount и Spyglass Media не смог возглавить мировой прокат; тем не менее, он установил рекорд для сборов этой франшизы на первом уикенде. Слэшер Кевина Уильямсона заработал по всему миру $67,1 млн, из них $22,6 млн — на 53 рынках за пределами Северной Америки. Это на 60% больше, чем у КРИКА 5 2022 года. Картина возглавила чарты 29 стран, включая Великобританию ($3,6 млн), Францию ($3,5 млн), Австралию ($2 млн), Мексику ($2 млн), Бразилию($1,8 млн), Италию и Нидерланды.

Сборы фильма Disney/Marvel ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ достигли $249,6 млн за пределами Америки. За минувший уикенд на 52 иностранных для США рынках картина смогла заработать $9,8 млн. Падение составило 56%. Общемировые сборы кинокомикса на сегодняшний день превышают $447 млн.

Лучше прогнозов выступил научно-фантастический боевик 65 с Адамом Драйвером. В мире картина собрала $20 млн, из них $12,3 млн — на домашнем для себя рынке.

13.03.2023