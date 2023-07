Мировая касса: пятая часть франшизы АСТРАЛ показала лучший старт в международном прокате с 2019 года

На 52 рынках новая часть франшизы АСТРАЛ заработала за первый уикенд $31,4 млн. С учетом сборов в США касса новинки достигла $64 млн. Наибольшего успеха АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ добился в Мексике ($5,8 млн), где установил рекорд для хорроров Sony. В Филиппинах лента освоила $3,7 млн, в Великобритании – $2,8 млн, во Франции – $1,9 млн, в Индии – $1,5 млн.

Мировая касса приключенческой картины ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ после двух недель в прокате достигла $248 млн. 49% от этой суммы фильм заработал за пределами США. Минувший уикенд принес ему на 52 территориях $31,8 млн.

Падение сборов мультфильма ЭЛЕМЕНТАРНО в среднем составило на минувшем уикенде небольшие 21%. Более того, на ряде рынков, в том числе в Австралии и Южной Корее, сборы выросли – на 32% и 14% соответственно. В 48 странах картина за уикенд заработала $30 млн.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ на 63 рынках освоил за уикенд $9,2 млн. Его общая выручка в международном прокате выросла до $285 млн.

65 стран принесли последним ТРАНСФОРМЕРАМ еще $7,6 млн. Касса холдовера за пределами США достигла $261 млн.

ФОРСАЖУ 10 на минувшей неделе покорилась отметка в $700 млн в мировом прокате. В настоящий момент $557 млн картина заработала за пределами родины, что превышает итоговые показатели девятой части франшизы.

Своя атмосфера царит в китайском бокс-офисе. Там лидером уикенда стала драма NEVER SAY NEVER, заработавшая за три дня $56,6 млн. Общая касса проекта достигла $128 млн. Второе место в чарте досталось холдоверу ПОТЕРЯВШИСЬ В ЗВЕЗДАХ, на счету которого в общей сложности уже $457 млн. Наконец, мультфильм 30 000 ЛИ ДО ЧАНЪАНЯ дебютировал с $29,6 млн.

Фото: кадр из фильма АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ

10.07.2023 Автор: Максим Острый