Международная касса: индийский фильм RRR может вновь лидировать в прокате

За минувший уикенд индийский боевик RRR может вновь занять первую строчку в международном прокате: картина заработала в мире минимум $110 млн, за рубежом проект собрал $23 млн. Во второй уикенд релиз вероятно собрал более $45 млн — именно такой результат позволит RRR стать лидером на международной арене. Отметим, что в материале представлены ориентировочные данные зарубежных источников.

Фильм МОРБИУС собрал $44,9 млн на 62 рынках, что оказалось несколько лучше предварительных оценок. В первую пятерку стран по кассе вошли Великобритания ($4,2 млн), Мексика ($3,8 млн). Франция ($3,3 млн), страны Ближнего Востока ($2,7 млн) и Корея ($2,6 млн).

Мультфильм СОНИК 2 В КИНО заработал на старте $25,5 млн. Лучшими рынками для проекта по сборам стали Великобритания ($6,4 млн), Франция ($5,7 млн), Австралия ($2,8 млн), Испания ($2,2 млн) и Германия ($2,1 млн). Впереди анимационный фильм ждут релизы в Мексике, Бразилии, Италии и Японии.

Кинокомикс БЭТМЕН преодолел отметку в $700 млн мировых сборов, заработав на данный момент суммарно $710 млн. В международном прокате на минувшем уикенде проект собрал $13,4 млн на 76 рынках, общая касса за рубежом составляет $361 млн. В число стран с минимальным падением вошли Германия (-6%), Франция ​​(-27%), Италия (-28%) и Великобритания (-29%).

В общей сложности мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ заработал $10,5 млн (-35%) на 41 рынке за прошедшие выходные. Его международная касса в настоящее время составляет $28,8 млн.

АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ собрал на 55 территориях еще $5,5 млн за минувшие выходные. Общая международная касса проекта составляет $234 млн.

03.04.2022 Автор: Виолетта Палий