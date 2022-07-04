Международная касса: «Миньоны: Грювитация» возглавляют прокат

Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ собрал в премьерный уикенд $87,2 млн в международном прокате. Теперь общие сборы за рубежом составляют $93,7 млн. В пятерку стран по сборам входят Великобритания ($12,9 млн), Мексика ($12,4 млн), Германия ($4,8 млн), Испания ($3,6 млн) и Индонезия ($3,4 млн).

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК преодолел рубеж в $1,1 млрд мировых сборов. Проект заработал дополнительно $37 млн, увеличив общую зарубежную кассу до $544 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО заработал в мире $824 млн, став таким образом третьим релизом по сборам в 2022 году. Международная касса проекта составляет $492 млн, в минувший уикенд его счет пополнился на $26,8 млн. В Китае в настоящее время проект заработал $129 млн.

Байопик ЭЛВИС показал падение сборов на 28%, заработав во второй уикенд $15,7 млн. Всего зарубежные сборы составляют на данный момент $46,2 млн.

Мультфильм БАЗЗ ЛАЙТЕР заработал за рубежом дополнительно $11,3 млн. Теперь международная касса проекта находится на уровне $82,2 млн.

Хоррор ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН собрал $8,3 млн рублей, суммарные сборы за рубежом составляют $27 млн. В топ-5 стран по сборам входят Мексика ($8,3 млн), Великобритания ($3,3 млн), Саудовская Аравия ($1,8 млн), Франция ($1,5 млн) и Германия ($1,1 млн).

04.07.2022 Автор: Виолетта Палий