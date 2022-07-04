Американская касса: «Миньоны: Грювитация» стартовали на уровне первой части

Анимационный проект МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ стартовал в домашнем прокате в расширенный уикенд Дня независимости, который продлится до 4 июля включительно. В традиционный уикенд релиз собрал $108 млн, по итогам четырехдневки касса может составить порядка $128 млн. При этом первый фильм МИНЬОНЫ в 2015 году на старте собрал $115 млн. Также мультфильм может обойти предыдущего рекордсмена по сборам уикенда Дня независимости, проекта ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ ($115 млн на старте).

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК по итогам трехдневного уикенда показал падение сборов на 14%, заработав $25,5 млн. За расширенный уикенд сборы ожидаются на уровне $32,5 млн. Общая американская касса проекта составляет 570 млн.

На третьей строчке расположился байопик ЭЛВИС, который во второй уикенд собрал $19 млн, за четыре дня его касса может достичь отметки $24 млн. Суммарно проект заработал $72,3 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО заработал за три выходных дня $15,6 млн, а за четыре дня может собрать $19,2 млн — общие сборы проекта составляют $335 млн.

Замыкают пятерку лидеров хоррор ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН, собравший в традиционный уикенд $12,3 млн. К концу праздничных выходных релиз может заработать $14,6 млн, увеличив общие американские сборы до $49,7 млн.

04.07.2022 Автор: Виолетта Палий