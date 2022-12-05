Международная касса: аниме One Piece Film: Red выходит в лидеры

Кинокомикс ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ по итогам минувшего уикенда увеличил свою зарубежную кассу на $20,2 млн, до $339 млн.

Аниме ONE PIECE FILM: RED, релиз которого состоялся в Китае, заработал за уикенд $8,2 млн, а с начала проката 1 декабря — $11 млн.

Комедийный боевик ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ собрал на международной арене $7 млн на старте.

Мультфильм СТРАННЫЙ МИР пополнил свой счет лишь на $5,4 млн, увеличив свои международные сборы до $16,8 млн.

Кинокомикс ЧЕРНЫЙ АДАМ заработал еще $2,7 млн. Теперь его касса за рубежом достигла отметки $219 млн.

05.12.2022 Автор: Виолетта Палий