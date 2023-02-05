Международная касса: «Аватар: Путь воды» обогнал «Титаник»

Фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ Джеймса Кэмерона превзошел ТИТАНИК ($1,535 млрд) в международном прокате, собрав $1,538 млрд. Таким образом блокбастер занял третью строчку среди самых кассовых фильмом за рубежом после первого АВАТАРА и МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ. В мире проект заработал $2,174 млрд, при этом за минувший уикенд фильм собрал $27,9 млн за рубежом. В пятерку стран-лидеров по сборам входят Китай ($240 млн), Франция ($141 млн), Германия ($130 млн), Корея ($105 млн) и Великобритания (88 млн).

Китайский фантастический проект БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 заработал во второй уикенд 55,8 млн, увеличив свой счет до $498 млн. Локальный триллер ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА Чжана Имоу собрал еще $49,5 млн за уикенд. Теперь касса релиза составляет $590 млн. В тройку лидеров вновь вошел мультфильм МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: КОД ХРАНИТЕЛЕЙ с $20,7 млн за выходные. Сборы проекта по итогам двух недель проката составляют $186 млн.

Индийский блокбастер ПАТХАН к концу субботы суммарно заработал порядка $95 млн в мире, на индийский рынок приходится порядка $49 млн.

Анимационный проект КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ собрал еще $17,1 млн за уикенд, увеличив свою международную кассу до $217 млн. В топ-5 стран по сборам входят Мексика ($21,6 млн), Франция ($19,6 млн), Германия ($15,1 млн), Австралия ($13,6 млн) и Бразилия ($13,3 млн).

Триллер СТУК В ДВЕРЬ стартовал с отметки в $7 млн на 60 рынках. Картина ВАВИЛОН заработала дополнительно $5,9 млн за рубежом; теперь его касса находится на уровне $35 млн.

05.02.2023 Автор: Виолетта Палий