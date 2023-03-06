Международная касса: «Крид 3» возглавил мировой прокат

По итогам дебютного уикенда спортивная драма КРИД 3 собрала в прокате $100,4 млн по всему миру. Из них $41,8 млн пришлись на сборы 75 рынков за пределами США. Такой старт оказался лучшим для фильмов франшизы, показатели триквела на 109% опережают сборы оригинального КРИДА 2015 года на его первом уикенде и на четверть превосходят сумму, которую сумел заработать на старте КРИД 2 в 2018 году.

Лучшим рынком для картины стала Франция, которая принесла КРИДУ 3 $7,7 млн с 633 экранов. Сборы в Соединенном королевстве составили $6,1 млн, в Германии — $4,3 млн. Пятерку лидеров замкнули Италия ($3,5 млн) и Мексика ($3 млн). КРИД 3 — первая крупная картина, выпущенная Warner Bros за границей в рамках многолетнего соглашения, заключенного с принадлежащей Amazon компанией MGM в августе прошлого года.

Сборы кинокомикса ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ сократились на 53% по сравнению с предыдущей неделей. Картина Disney/Marvel на третьем уикенде работы смогла пополнить свою копилку на $22 млн на 52 рынках. Сумма заработков за пределами США в настоящее время составляет $232,7 млн, а с учетом американского проката — $419,5 млн. Ожидается, что в итоге общая касса супергеройского фильма превысит $500 млн. В топ-5 рынков для картины вошли Китай ($36,9 млн), Великобритания ($20,7 млн), Мексика ($16,3 млн), Корея ($12,3 млн) и Франция ($11,2 млн).

Другой релиз Disney, АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ за минувший уикенд смог заработать $6,1 млн на 52 рынках. Таким образом, за пределами США картина заработала $1,611 млрд, а общая касса превысила $2,82 млрд. Важнейшими рынками для релиза стали Китай ($245,3 млн), Франция ($151,6 млн), Германия ($142,7 млн), Корея ($107,9 млн) и Великобритания ($92,8 млн). Российские сборы блокбастера Джеймса Кэмерона превысили 1 млрд рублей ($15,4 млн).

КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ на втором уикенде работы собрал в прокате за пределами США $3,1 млн. Сумма сборов черной комедии Элизабет Бэнкс за пределами США в составила $10,7 млн, а с учетом американского проката — $41,2 млн.

06.03.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов