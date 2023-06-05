Международная касса: «Человек-паук: Паутина вселенных» стал лучшим анимационным релизом Sony

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ за первый уикенд на 59 территориях освоил $88,1 млн. Общемировая выручка мультфильма достигла $209 млн. Это лучший стартовый результат среди анимационных релизов в истории студии Sony. Наибольшего успеха картина добилась в Китае ($17,3 млн), Мексике ($11,6 млн) и Великобритании ($11,5 млн). Впереди у проекта старты в Южной Корее и Японии.

Касса РУСАЛОЧКИ за пределами США по итогам недели выросла до $141 млн, тотал — до $327 млн. В настоящий момент фильм заработал $20 млн в Великобритании, $14,5 млн в Мексике, $9,2 млн в Италии, $8,5 млн в Бразилии, $7,4 млн во Франции.

Уже очевидно, что холдовер не сможет повторить достижений КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ ($968 млн) или КОРОЛЯ ЛЬВА ($969 млн).

Хоррор БУГИМЕН за первый уикенд в международном прокате освоил $7,7 млн. Из них $0,8 млн принесла Мексика, $0,6 млн — Франция, еще $0,6 млн — Великобритания.

Мировые сборы кинокомикса СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 по итогам недели добрались до $780 млн. Это выше итоговых цифр первой части франшизы ($771 млн). $84,3 млн ленте принес китайский рынок, $43,4 млн — британский, $35,1 млн — мексиканский.

До $475 млн довел свою международную выручку ФОРСАЖ 10. Его общая касса достигла $603 млн. $125 млн картина заработала в Китае, $33,3 млн — в Мексике, $21,3 млн — в Бразилии, $19,6 млн — в Японии.

Фото: кадр из мультфильма ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

05.06.2023 Автор: Максим Острый