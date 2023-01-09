Международная касса: «Аватар: Путь воды» занял пятую строчку среди самых кассовых релизов за рубежом

АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ суммарно заработал к концу выходных $1,7 млрд в мировом прокате. В настоящий момент картина занимает пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом и седьмое место в мировом прокате, обогнав КОРОЛЯ ЛЬВА 2019 года ($1,663 млрд) и МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2015 года ($1,672 млрд). В международном прокате релиз заработал $1,19 млрд. В минувший уикенд проект собрал $132,6 млн на 52 рынках. В топ-5 стран по сборам входят Китай ($188,3 млн), Франция ($107,2 млн), Германия ($92,6 млн), Корея ($85,6 млн) и Великобритания ($69,1 млн).

Анимационный фильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ заработал дополнительно $25,9 млн на 77 рынках, увеличив кассу до $109,7 млн. Во Франции релиз суммарно пополнил свой счет на $14,5 млн, следом идут Мексика ($9,7 млн), Германия и Австралия (по $6,2 млн), а также Испания ($5,4 млн).

Международная касса фильма ужасов M3GAN составляет $14,8 млн, что соответствует результатам проектов УЛЫБКА, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА и ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН в аналогичный период.

Байопик УИТНИ ХЬЮСТОН: ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ заработал еще $2,6 млн, пополнив свой счет за рубежом до $21,8 млн. Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД с Томом Хэнксом в главной роли собрала за уикенд $4,4 млн, и теперь международный бокс-офис картины составляет $8,4 млн.

09.01.2023 Автор: Виолетта Палий