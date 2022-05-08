Международная касса: новый «Доктор Стрэндж» показал второй старт за время пандемии

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ в премьерный уикенд собрал $265 млн. Это второй стартовый результат за время пандемии на международной арене среди голливудских релизов после ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($340 млн). Также эта касса оказалась на 126% выше результата БЭТМЕНА и на 160% превысила сборы первого фильма о Докторе Стрэндже. В топ-10 стран по кассе фильма входят Корея ($30 млн), Великобритания ($24,7 млн), Мексика ($21,5 млн), Бразилия ($16,3 млн), Индия ($12,7 млн), Австралия ($12,6 млн), Германия ($12 млн), Франция ($11 млн), Япония ($9,4 млн) и Италия ($9 млн).

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА пополнили свой счет на $10,8 млн, и теперь международная касса релиза составляет $277 млн. В пятерку крупнейших рынков входят Япония ($32,3 млн), Германия ($27,4 млн), Великобритания ($25,5 млн), Китай ($24,6 млн) и Франция ($20,5 млн).

Проект СОНИК 2 В КИНО заработал еще $8,2 млн на 61 рынке, увеличив сборы за рубежом до $179 млн.

Драма АББАТСТВО ДАУНТОН 2 во второй уикенд собрала еще $6,6 млн на 42 рынках. Международная касса теперь составляет $22,3 млн. В настоящий момент в пятерку крупнейших рынков релиза входят Великобритания ($9,8 млн), Австралия ($2,3 млн), Франция ($2 млн), Германия ($1,5 млн) и Нидерланды ($1,3 млн).

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ приближается к отметке $100 млн за рубежом — сейчас проект собрал $90,6 млн. В минувший уикенд релиз пополнил кассу на $7,2 млн, а также возглавил уикенд в Китае с почти $2,6 млн.

08.05.2022 Автор: Виолетта Палий