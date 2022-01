Международная касса: новый «Человек-Паук» сумел возглавить прокат

В минувший уикенд на 63 зарубежных рынках кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработал $64,4 млн, увеличив международную кассу до $867,5 млн. В предыдущие выходные фильм студии Marvel оказался вторым после китайского EMBRACE AGAIN. Старт в Японии принес проекту $11,8 млн, что превосходит первые результаты ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВДАЛИ ОТ ДОМА на 35% и ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ на 76%. В Великобритании новый проект с Томом Холландом суммарно заработал $105,8 млн, а в Мексике и Индонезии стал вторым по сборам фильмом за все время с $69,7 млн ​​и $24,6 млн соответственно. В Индии проект Marvel сейчас занимает второе место среди голливудских фильмов за все время с $35,3 млн. В топ-10 рынков входят Великобритания ($105,8 млн), Мексика ($69,7 млн), Корея ($55,8 млн), Франция ($55,2 млн), Австралия ($47,5 млн), Бразилия ($46,9 млн), Россия ($41,4 млн), Германия ($36,7 млн ​​), Индия ($35,5 млн) и Испания ($25,7 млн).

Мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 в зарубежном прокате собрала $17,1 млн в 54 странах. Суммарная международная касса второй части анимационного мюзикла составляет $81,8 млн.

Фильм KING'S MAN: НАЧАЛО на прошлых выходных собрал в общей сложности $13,4 млн в 43 странах, падение составило 42%. Таким образом, зарубежная выручка составляет теперь $49,2 млн. В Германии шпионский боевик дебютировал со второго места с $1,6 млн. Значительный прирост кассы отмечен в Швейцарии (+407%) и Бельгии (+103%), что связано с изменениями работы кинотеатров. В пятерку лучших рынков входят Корея ($7,8 млн), Великобритания ($7,3 млн), Япония ($6,4 млн), Франция ($4,1 млн) и Тайвань ($3,9 млн).

Во второй прокатный уикенд китайская драма EMBRACE AGAIN заработала $10,96 млн (-87%). Общие сборы проекта составляют $113 млн. Следом идет еще один проект из Поднебесной, боевик G STORM с $8,92 млн за выходные, суммарная касса оказалась на уровне $75,7. Также в числе лидеров оказался китайский исторический проект ANOTHER ME — фильм заработал $8,41 млн в минувшие выходные и $50,77 в общей сложности.

МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ заработала еще $7,7 млн (-45%) ​на 76 рынках, общая международная касса составляет $90,2 млн. На данный момент в топ-6 международных рынков новой части популярной франшизы входят Япония ($11,2 млн), Великобритания ($8,6 млн), Россия ($7,8 млн), Франция ($6,8 млн) и Германия ($5,2 млн). Уже 14 января проект стартует в Китае.

Мультфильм ЭНКАНТО стартовал в Китае с $3,2 млн. С учетом приближающегося китайского Нового года, по итогам проката анимационная картина студии Disney сможет заработать порядка $9–10 млн. При этом на международном рынке проект является самым кассовым анимационным релизом 2021 года: его мировая касса составляет $215,5 млн, зарубежная — $123,1 млн. За уикенд ЭНКАНТО собрал за рубежом $5,8 млн, а в Бельгии, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании касса проекта увеличилась по сравнению с прошлыми выходными. В пятерку самых кассовых территорий вошли Франция ($18,5 млн), Колумбия ($10,2 млн), Великобритания ($8,8 млн), Испания ($7,3 млн) и Япония ($6,6 млн).

