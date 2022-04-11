Международная касса: третья часть «Фантастических тварей» возглавила прокат

В минувший уикенд продолжение франшизы ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА стартовало на 22 рынках, собрав $58 млн. Такой результат позволил картине возглавить чарт международного проката. В пятерку стран с лучшей кассой вошли Китай ($10 млн), Германия ($9,4 млн), Япония ($8,6 млн) и Великобритания ($8 млн). Стартовый показатель новинки в несколько раз меньше зарубежных сборов первых частей франшизы в премьерный уикенд: фильм ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ принес сразу $143 млн, а вторая часть франшизы, картина ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА, заработала на старте $191 млн.

Проект СОНИК 2 В КИНО добавил еще $37 млн зарубежной кассы в эти выходные, теперь его общие сборы за рубежом составляют $70 млн. Релиз занял первое место в Бразилии ($3,4 млн) и Италии ($1,7 млн​). Кроме того, суммарно в Великобритании и Франции фильм заработал $14 млн и $9 млн соответственно.

Индийский боевик RRR преодолел отметку мировых сборов в $132 млн, из которых на домашний прокат приходится порядка $100 млн. Теперь релиз стал третьим самым кассовым фильмом из Индии в мире.

Также на данный момент зарубежная касса кинокомикса БЭТМЕН составляет $376 млн, а мировая – $735 млн.

Падение сборов МОРБИУСА с Джаредом Лето в главной роли на международном рынке составило 62% – касса проекта увеличилась за прошлый уикенд на $15 млн. Общие зарубежные сборы оказались на уровне $69,3 млн.

11.04.2022 Автор: Виолетта Палий