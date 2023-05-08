Международная касса: «Стражи Галактики 3» — лучший голливудский релиз уикенда

За минувший уикенд кинокомикс СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3 в мировом прокате сумел собрать $282,1 млн, выступив выше прогнозов. Аналитики осторожно оценивали зарубежный дебют заключительной части саги о команде космических бродяг, учитывая непредсказуемость азиатских рынков, особенно Китая и Кореи. В итоге картина заработала в этих странах $28,1 млн и $13,6 млн соответственно, что выше ожиданий. В целом на 52 рынках за пределами Северной Америки кассовые сборы релиза Marvel/Disney превысили $168 млн.

Международный старт третьей части на 70% опередил оригинальных СТРАЖЕЙ и оказался сопоставим с дебютом сиквела. Во всех странах, где прокатывается проект, фильм режиссера Джеймса Ганна стал лучшим зарубежным релизом. Исключением выступили Япония (где первое место держат БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО), Саудовская Аравия (здесь лидер ДЖОН УИК 4) и Египет (где в топе ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ).

В пятерку крупнейших для релиза рынков первого уикенда вошли Китай ($28,1 млн), Великобритания ($14,7 млн), Корея ($13,6 млн), Мексика ($13 млн) и Франция ($8,2 млн).

Особенно успешно СТРАЖИ выступили в кинотеатрах IMAX, где с 1550 экранов по всему миру картина заработала $25 млн, продемонстрировав лучший результат для формата в 2023 году.

Абсолютный рекордсмен этого года, мультфильм-миллиардер БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО на минувшем уикенде пополнил свою копилку еще на $50,3 млн в 79 странах за пределами США и Канады. Зарубежные сборы картины превысили $637 млн, а валовая касса достигла $1,155 млрд.

Мировые сборы боевика ДЖОН УИК 4 перевалили за отметку в $400 млн и к 8 мая составили $406 млн, из которых $226 млн были заработаны на иностранных рынках. В России фильм с Киану Ривзом сумел освоить 842 млн рублей.

Совокупная касса хоррора ВОССТАНИЕ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ от WBD составила $97,8, на этой неделе она перевалит за сотню миллионов. За пределами Северной Америки картина на данный момент освоила $43 млн. Это великолепный результат для фильма ужасов, бюджет которого составил всего $15 млн.

08.05.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов