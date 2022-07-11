Американская касса: «Тор: Любовь и гром» стартовал лучше «Бэтмена»

Кинокомикс ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ стартовал с отметки $143 млн. Этот результат оказался выше стартовых сборов проекта БЭТМЕН с Робертом Паттинсоном в главной роли ($134 млн) и фильма ТОР: РАГНАРЁК ($122 млн).

Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ заработал дополнительно $45,5 млн, что увеличивает кассу проекта до $210 млн.

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК собрал $15,5 млн. Теперь суммарные сборы фильма составляют $597 млн. На четвертой строчке расположился байопик ЭЛВИС, который пополнил свою копилку на $11 млн. Суммарно проект заработал $91,1 млн.

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО заработал за выходные $8,4 млн — общие сборы проекта составляют $350 млн.

11.07.2022 Автор: БК