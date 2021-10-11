Международная касса: китайский фильм вновь возглавляет прокат

После старта в ряде стран на прошлых выходных НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ добавил $89,54 млн долларов международной кассы. Суммарные сборы 25-го фильма о Бонде составляют $257,27 млн на 66 территориях. Впереди у картины ожидаются крупные старты в Китае, Австралии, Корее, Италии, Великобритании и Испании, а также в Франции, Германии и Японии.

Великобритания, конечно же, лидирует среди других стран с фантастическими $71 млн за две недели проката. НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ стал четвертым по величине кассовым фильмом Universal за всю историю рынка. Следующей успешной территорией является Германия ($32,7 млн), за ней следуют Япония ($12,2 млн), Франция ($10,1 млн) и Нидерланды ($8,5 млн). Сборы в России приближаются к $5 млн. Старт в Аргентине в $1 млн оказался лучшим среди всех проектов компании в стране.

Лидером проката на минувших выходных стал китайский фильм БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНЦЗИНЬ, который заработал $108 млн. Общая касса составляет теперь $638 млн. Потенциально фильм может претендовать на звание самого кассового фильма года в мире — ему необходимо опередить отечественный проект ПРИВЕТ, МАМА! с $822 млн.

ВЕНОМ 2 за эти выходные заработал $24,8 млн на 13 рынках, что увеличило его общую кассу до $43,9 млн за рубежом.

Научно-фантастической эпопее ДЮНА все еще предстоит много рынков, включая открытие Северной Америки и Китая 22 октября. Картина на данный момент собрала $117,1 млн в международном прокате. Эти выходные увеличили ее кассу на $8,8 млн, что оказалось на 41% меньше, чем на прошлом уикенде. На сопоставимых рынках фильм Дени Вильнёва опережает проекты ДОВОД (+12%), ЧЕРНАЯ ВДОВА (+67%), ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (+67%), БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049 (+91%) и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (+106%). В пятерку крупнейших рынков ДЮНЫ входят Франция ($24,2 млн), Россия ($19,4 млн), Германия ($15,7 млн), Испания ($7,9 млн) и Италия ($7,6 млн).

11.10.2021 Автор: Виолетта Палий