Международная касса: в прокате стартовал сиквел «Кота в сапогах»

Лидер в международном прокате на минувшем уикенде остался прежний – ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ. На 50 рынках фильм заработал $11,8 млн, доведя свою кассу за пределами США до $358 млн. Падение сборов в среднем составило 43%. Среди всех проектов вселенной Marvel картина занимает двенадцатую позицию. Наибольшего успеха лента добилась в Великобритании ($36,5 млн), Мексике ($34,1 млн), Франции ($38,9 млн), Бразилии ($19,6 млн) и Австралии ($18,1 млн). Залы IMAX по всему миру принесли ей $47,7 млн.

Анимация КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ стартовала в 24 странах в общей сложности на 3083 экранах. Общая касса новинки достигла $8,9 млн. Во Франции мультфильм возглавил прокат с результатом в $3,3 млн, в Италии он привлек $2,1 млн и также занял первое место. На Рождество проект пополнит свои территории Испанией, Германией, Мексикой и Австралией.

Лидером китайского проката осталось аниме ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ. Его касса на данном рынке достигла $18,8 млн.

Черная комедия ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ на 75 рынках смогла освоить за уикенд $4,6 млн. Общая выручка ленты в международном прокате выросла до $15,1 млн.

Мультфильму СТРАННЫЙ МИР зрители в 43 странах принесли за уикенд $3,7 млн. Сборы картины за пределами США достигли $23 млн.

$3,6 млн в международном прокате на прошедшем уикенде освоила комедия МЕНЮ. Всего на ее счету $28,7 млн с 51 рынка.

МАТИЛЬДА, по-прежнему работающая только в Великобритании, за уикенд заработала еще $2,5 млн. Ее касса в стране добралась до отметки в $13 млн.

12.12.2022 Автор: Максим Острый