Международная касса: мультфильм «Братья Супер Марио в кино» стал рекордсменом мирового проката

Мультфильм БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО, экранизация серии видеоигр Nintendo, установил рекорд старта анимационных фильмов. Релиз Universal/Illumination заработал к вечеру воскресенья более $377 млн в мировом прокате. Предыдущим рекордсменом была вторая часть ХОЛОДНОГО СЕРДЦА от Disney, в 2019 году собравшая на первом уикенде $358,5 млн.

По прогнозам аналитиков, валовые сборы картины превысят $1 млрд.

В Мексике БРАТЬЯ собрали $27,4 млн, этот показатель стал третьим среди стартов в истории кинопроката страны, лучшим первым уикендом проекта Universal и лучшей премьерой анимационного фильма. Вторым важнейшим рынком стала Великобритания, там картина собрала $19,6 млн. Германия принесла релизу $14 млн, Китай — $12 млн, Франция — $10,4.

Спортивная драма Amazon AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном освоила $30,7 млн в 59 странах, из них $20,2 млн пришлись на домашний рынок.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ от Paramount пополнили копилку на $30 млн, из них $15 млн заработаны на 61 рынке за пределами Северной Америки. Совокупные сборы картины на данный момент составляют $124 млн.

Сообщается, что мировая касса ДЖОНА УИКА 4 преодолела планку в $300 млн и к вечеру воскресенья достигла $306 млн, из них $159 млн заработаны за пределами Северной Америки. Несмотря на прогнозы, сборам ленты ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ пока не удается достичь полумиллиардной отметки. Февральский релиз Disney/Marvel сумел освоить $473 млн в мировом прокате, из них $260 млн заработаны за пределами США и Канады.

10.04.2023 Автор: Кирилл Шамсутдинов