Международная касса: «Мир Юрского периода: Господство» расположился на первой позиции

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО расширил свое присутствие на международной арене, стартовав еще 57 рынках. Суммарная зарубежная касса проекта на данный момент составляет $245 млн, из которых $176 млн заработаны в минувший уикенд. Релиз также показал лучший старт среди голливудских проектов в Китае в 2022 году, собрав в Поднебесной $52,5 млн.

Боевик ТОП ГАН: МЭВЕРИК собрал еще $52,7 млн в 64 странах, показав падение на 39%. Теперь касса проекта находится на уровне $353 млн. На данный момент его мировые сборы составляют $747 млн. Странами-лидерами по сборам релиза являются Великобритания ($63 млн), Япония ($33,9 млн), Австралия ($32,6 млн), Франция ($28,7 млн) и Германия ($18 млн).

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ суммарно заработал за рубежом $532 млн, добавив $5,4 млн за прошедшие выходные.

13.06.2022 Автор: Виолетта Палий