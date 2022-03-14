Международная касса: «Бэтмен» занимает первую строчку чарта

В минувший уикенд фильм БЭТМЕН Мэтта Ривза собрал $66 млн в международном прокате на 75 рынках. Международная касса проекта на данный момент составляет $224 млн.

Прямая субботняя трансляция концерта BTS PERMISSION TO DANCE, показанная в кинотеатрах, сумела заработать в международном прокате порядка $26 млн.

Боевик АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ добавил в свою кассу $11,2 млн, тем самым увеличив зарубежные сборы до $187 млн.

Продолжение китайского боевика БИТВА НА ОЗЕРЕ ЧАНДЖИН заработало $4,3 млн за прошлый уикенд. Сборы военной драмы составляют $631 млн.

Мультфильм Я КРАСНЕЮ, который Disney выпустил на собственном видеосервисе Disney+, стартовал на 12 территориях, где онлайн-платформа недоступна, с $3,8 млн.

Еще один релиз из Поднебесной, комедия TOO COOL TO KILL, собрала $3,4 млн.

Материал дополняется.

14.03.2022 Автор: Виолетта Палий