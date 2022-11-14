Международная касса: новая «Черная пантера» лидирует в прокате

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВСЕГДА собрала в международном прокате $150 млн, что позволяет релизу занять пятую строчку среди лучших стартов голливудских фильмов с начала пандемии. На соответствующих территориях релиз опередил ЧЕРНОГО АДАМА на 95%, БЭТМЕНА на 29%, а также первую ЧЕРНУЮ ПАНТЕРУ на 4%. Мировая касса проекта составляет $330 млн, и такой результат оказался на 5% лучше первой части ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ и на 8% выше старта фильма ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ. В топ-5 зарубежных рынков по сборам картины входят Великобритания ($15 млн), Франция ($13,7 млн​​), Мексика ($12,8 млн), Корея ($8,9 млн) и Бразилия ($7,1 млн).

Проект ЧЕРНЫЙ АДАМ сумел преодолеть отметку в $200 млн, увеличив свой счет до $201 млн на 76 рынках. В минувший уикенд кинокомикс заработал еще $9,7 млн. На сегодняшний день самыми кассовыми странами для релиза являются Великобритания ($21,1 млн), Франция ($15,1 млн), Мексика ($13,9 млн), Бразилия ($13,5 млн) и Австралия ($10,7 млн​).

Порядка $9,3 млн в премьерный уикенд заработал китайский проект THE TIPPING POINT.

Мюзикл LYLE, LYLE, CROCODILE собрал еще $3,5 млн на 49 рынках, увеличив зарубежную кассу до $31,8 млн. Хоррор SMILE сумел заработать еще $2,3 млн. Теперь сборы проекта составляют $107 млн. Мелодрама БИЛЕТ В РАЙ собрала дополнительно $1,43 млн, и за время проката релиз заработал $93,5 млн за рубежом.

14.11.2022 Автор: Виолетта Палий