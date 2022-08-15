Международная касса: лидерами международного бокс-офиса остаются китайские релизы

Фантастическая комедия MOON MAN, вновь возглавившая чарт Поднебесной, за уикенд заработала $32 млн. Всего на ее счету $361 млн. Второй на данном рынке стала криминальная драма THE FALLEN BRIDGE. За уикенд ей удалось освоить $18 млн.

Ближайший конкурент китайским хитам в международном прокате, комедийный экшн БЫСТРЕЕ ПУЛИ, пополнил свой счет на $17 млн. Ключевыми рынками для ленты являются Великобритания ($6 млн), Франция ($5,8 млн), Австралия ($4,1 млн), Саудовская Аравия ($3,6 млн) и Испания ($3,6 млн). Впереди у проекта старт в Южной Корее (24 августа), Италии (25 августа) и Японии (1 сентября).

Международная касса мультфильма МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ достигла $447 млн. В Великобритании проект заработал $46,1 млн, в Мексике – $38 млн, в Австралии – $28,7 млн.

Еще один мультфильм, СУПЕРПИТОМЦЫ, довел свою международную кассу до $51,4 млн. $9,9 млн фильм освоил в Великобритании, $5,5 млн – в Мексике, $4 млн – во Франции.

Тотал сборов кинокомикса ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ по итогам недели превысил отметку в $720 млн. $41,8 млн из них принесла Великобритания, $29,3 млн – Австралия, $28,3 млн – Мексика, $22,6 млн – Южная Корея, $21,8 млн – Бразилия.

ТОП ГАН: МЭВЕРИК по-прежнему является самым кассовым фильмом года – как у себя на родине, так и на международной арене. Сборы фильма в Великобритании достигли $97,2 млн, в Японии – $82 млн.

С $6,3 млн начал свою международную карьеру фантастический хоррор НЕТ. $2,1 млн фильм освоил в Великобритании, $1,2 млн – в Австралии, $1,1 млн – во Франции. Всего лента стартовала на 19 рынках.

15.08.2022 Автор: Максим Острый