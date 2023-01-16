Международная касса: новый «Аватар» приближается к сборам «Мстителей: Война бесконечности»

Фильм АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ заработал в международном прокате еще $88,6 млн, увеличив кассу до $1,33 млрд и сохранив пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за рубежом. Уже на этой неделе блокбастер обойдет кинокомикс МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ ($1,37 млрд). Мировые сборы проекта составляют $1,9 млрд. В топ-5 стран по сборам входят Китай ($211 млн), Франция ($120 млн), Германия ($106 млн), Корея ($92,7 млн) и Великобритания ($76,8 млн).

Мультфильм КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ пополнил свой счет еще на $19,8 млн на 77 рынках, увеличив сборы до $141 млн. Во Франции проект заработал суммарно $15,5 млн, в Мексике — $13,1 млн, в Германии релиз собрал $10,7 млн.

Хоррор M3GAN заработал в международном прокате $15,4 млн, увеличив свою кассу до $34,2 млн.

Драма МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД с Томом Хэнксом за уикенд собрала $4,4 млн. Теперь бокс-офис картины за рубежом составляет $14,5 млн.

Байопик УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ заработал дополнительно $3,4 млн, увеличив свой счет до $27,1 млн.

16.01.2023 Автор: Виолетта Палий