Международная касса: «Человек-Паук: Нет пути домой» приближается к отметке в $1 млрд

В пятый уикенд фильм студии Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработал суммарно в международном прокате $926,3 млн. В минувшие выходные кинокомиксу удалось собрать $33,4 млн на 63 рынках. В Мексике проект стал самым кассовым фильмом за все время проката ($72 млн) и вторым по сборам в Бразилии ($50,4 млн) и Эквадоре ($7,9 млн). Фильм приближается к миллиардной отметке сборов без проката в Китае.

Слэшер КРИК успешно стартовал в международном прокате, заработав $18 млн в 50 странах. На соответствующих территориях результат проекта оказался на 23% выше, чем у КРИКА 4, и на 57% лучше кассы хоррора ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ.

Картина KING'S MAN: НАЧАЛО заработала за минувший уикенд $10,2 млн на 44 зарубежных рынках, общая международная касса составляет $63,8 млн. Лучше всего проект стартовал в Великобритании ($8,7 млн), Корее ($8,2 млн), Японии ($7,2 млн), Франции ($5,2 млн) и Тайване ($4,6 млн).

ЗВЕРОПОЙ 2 собрал в международном прокате $96,3 млн, за минувший уикенд — $8,4 млн на 54 рынках. Лучшими территориями мультфильма пока являются Франция ($16,6 млн), Россия ($11,3 млн), Мексика ($10,8 млн), Австралия ($9,8 млн) и Испания ($6,7 млн).

Продолжение легендарной франшизы МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ стартовало в Китае с $7,5 млн и заняло первое место — это первый голливудский фильм с подобным результатом после релиза НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. В целом на 78 рынках проект заработал за уикенд $11,1 млн, общая зарубежная касса составляет $104,2 млн. Крупнейшими странами по сборам являются Япония ($11,8 млн), Великобритания ($9,3 млн), Россия ($8 млн), Китай ($7,5 млн) и Франция ($7,4 млн).

Также на выходных в Китае дебютировали мультфильмы ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО с $3,6 млн за уикенд и ЭНКАНТО с $6,5 млн.

17.01.2022 Автор: Виолетта Палий