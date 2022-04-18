Международная касса: «Фантастические твари» вновь возглавляют прокат

В эти выходные триквел ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЕЙ снова возглавил международный прокат, заработав $71,7 млн и увеличив зарубежную кассу до $150 млн. На аналогичных рынках сборы проекта отстают от результатов первой и второй частей на 42% и 38% соответственно. В пятерку стран по сборам в настоящий момент входят Германия ($17,1 млн), Япония ($17 млн), Великобритания ($16,7 млн), Китай ($14,7 млн​) и Австралия ($8 млн).

Индийский боевик KGF: CHAPTER 2 заработал в домашнем прокате $58,3 млн за стартовый уикенд. Мировые сборы проекта при этом составили порядка $71,4 млн.

Проект СОНИК 2 В КИНО продолжил набирать обороты, заработав еще $25 млн на 54 рынках — теперь его зарубежная касса составляет $112 млн. Приключенческая комедия ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД собрала $10 млн, увеличив зарубежную кассу до $20,4 млн.

Еще один боевик из Индии BEAST собрал $17,8 млн на родине и $26 млн по всему миру.

Фильм МОРБИУС с Джаредом Лето в главной роли в прошедшие выходные заработал еще $6,7 млн, увеличив международную кассу до $81,3 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ достиг отметки в $52 млн на международном рынке, заработав на минувшем уикенде $6,5 млн.

Кинокомикс БЭТМЕН собрал еще $3,8 млн, и теперь общая касса за рубежом составляет $386 млн.

18.04.2022 Автор: Виолетта Палий