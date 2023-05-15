Международная касса: «Стражи галактики. Часть 3» заработали полмиллиарда на мировых рынках

По итогам уикенда за пределами США кинокомикс СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 заработал $316 млн, а его тотал достиг $529 млн. Это второй показатель среди голливудских релизов этого года. Выручка картины в Китае за неделю выросла до $60 млн.

В копилке мультфильма БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО к вечеру воскресенья было $1,21 млрд. Из них $675 млн лента освоила на международной арене. В настоящий момент проект занимает 24 место в чарте самых успешных релизов в истории кинематографа.

На китайском рынке бронза и серебро на уикенде достались локальным холдоверам. Комедия GODSPEED смогла довести свой счет до $124 млн, а боевик BORN TO FLY — до $109 млн.

15.05.2023 Автор: Максим Острый