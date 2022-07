Международная касса: сразу три китайских релиза вошли в число лидеров

Фильм ТОР: ЛЮБОВЬ И ГРОМ заработал в международном прокате еще $60,1 млн. В топ-10 стран по сборам проекта вошли Великобритания ($24,9 млн), Австралия ($21,8 млн), Корея ($21 млн), Мексика ($19 млн), Индия ($14,5 млн), Бразилия ($13,2 млн), Индонезия ($10,6 млн), Германия ($10,3 млн), Франция ($8,1 млн) и Италия ($7,7 млн​​).

Суммарная зарубежная касса мультфильма МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ составляет $270 млн, из которых на минувший уикенд пришлись $44.4 млн. На аналогичных рынках анимационный проект по сборам отстает на 13% от МИНЬОНОВ, но идет на 5% лучше ГАДКОГО Я 3. Крупнейшими рынками релиза являются Мексика ($28,1 млн), Великобритания ($27,6 млн), Австралия ($25 млн), Германия ($16,4 млн) и Испания ($12,5 млн).

ТОП ГАН: МЭВЕРИК заработал дополнительно $19,2 млн (-22%), и на данный момент сборы проекта за рубежом составляют $619 млн.

Сразу три китайских релиза вошли в число лидеров. Прокат в Поднебесной на минувшем уикенде возглавил проект DETECTIVE VS. SLEUTHS с $18,2 млн; его общие сборы составляют $58,7 млн. Следом идет фантастическая комедия MOZART FROM SPACE, заработавшая в премьерные выходные $16,4 млн. Замыкает тройку китайских лидеров драма LIGHTING UP THE STARS c 16,2 млн за уикенд и суммарной кассой в 198 млн.

Байопик ЭЛВИС на минувших выходных пополнил свой счет на $9,8 млн на 72 рынках. Общая международная касса релиза оказалась на уровне $79,4 млн. В топ-5 стран по сборам входят: Великобритания ($19,7 млн), Австралия ($17,1 млн), Франция ($5,8 млн), Германия ($3,8 млн), Япония ($3,5 млн).

МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО за рубежом суммарно собрал $542 млн, из которых $150 млн приходятся на Китай.

18.07.2022 Автор: Виолетта Палий